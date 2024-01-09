Белоруссия рассматривает возможность открытия порта в Приморье

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Белоруссия планирует открыть порт в Приморском крае, сообщил посол Минска в Москве Дмитрий Крутой госизданию "СБ. Беларусь сегодня".

Он добавил, что "с губернатором Приморского края мы договорились, что по примеру Балтики и Мурманска, которые сейчас находятся в стадии активной реализации, здесь ждут команду наших специалистов, уже имеющих опыт подготовки такого бизнес-плана и технико-экономического плана участия в портовых проектах".

"Губернатор сказал, что любой вариант возможен: прямое белорусское участие, 100%-но белорусский порт, доли 50/50, совместная деятельность, совместное инвестирование, совместная прибыль и так далее", - сказал Крутой.

"Мы должны в связке с регионами (Камчатка, Магадан) определить номенклатуру грузов в две стороны. Одностороннее движение здесь невозможно, ни одна экономика этого не вынесет. Но если мы найдем двусторонние потоки грузов и с прицелом еще на Китай, то все это выстрелит", - резюмировал посол.