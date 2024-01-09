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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Блинкен предостерег хуситов от продолжения обстрелов в Красном море

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Если йеменские мятежники-хуситы продолжат атаковать суда в Красном море, то им придется столкнуться с последствиями таких действий, заявил во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Я не буду здесь рассуждать о том, что может произойти в будущем. Мы просто хотим дать понять: если эти действия со стороны хуситов продолжатся, то они столкнутся с последствиями", - заявил Блинкен во время пресс-конференции в Тель-Авиве.

Он напомнил, что более 40 стран присоединились к США в осуждении нападений хуситов на суда в Красном море, и некоторые страны вместе с Соединенными Штатами предупредили о последствиях, если эти нападения продолжатся.

При этом Блинкен отметил, что США не стремятся "спровоцировать конфликт или способствовать эскалации конфликта". Однако, по его словам, в случае с Красным морем необходимо поддерживать принципы международного права, такие как свобода навигации, а также защищать свой персонал.

Он вновь отметил, что угроза, которую представляют хуситы, касается не только Израиля и США, но всего международного сообщества.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.

Турне Блинкена продолжается с 4 по 11 января. Госсекретарь посещает Турцию, Грецию, Иорданию, Катар, ОАЭ, Саудовскую Аравию, Израиль, Западный берег реки Иордан и Египет.

Египет Израиль ХАМАС Энтони Блинкен хуситы
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