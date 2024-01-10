США и Великобритания сбили 18 беспилотников и три ракеты хуситов в Красном море

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - ВМС США и Великобритании сбили 18 беспилотников и три ракеты, выпущенные базирующимися в Йемене хуситами в южную часть Красного моря, сообщает Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM).

"Поддерживаемые Ираном хуситы предприняли комплексную атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов одностороннего действия иранской разработки (OWA UAVS), противокорабельных крылатых ракет и противокорабельной баллистической ракеты из районов, контролируемых хуситами из Йемена в южную часть Красного моря, к международным морским путям, по которым проходили транзитом десятки торговых судов", - говорится в сообщении CENTCOM в соцсети X.

Отмечается, что 18 беспилотных летательных аппаратов OWA, две противокорабельные крылатые ракеты и одна противокорабельная баллистическая ракета были сбиты совместными усилиями авианосцев США - USS Dwight D. Eisenhower, USS Gravely, USS Laboon, USS Mason и Великобритании HMS Diamond.

По первоначальным оценкам, в результате атак не было повреждено ни одного корабля, никто не пострадал.

Тем временем телеканал CNN со ссылкой на представителей Пентагона сообщил о 24 сбитых ракетах и беспилотниках хуситов.

"Мы можем подтвердить, что атака хуситов произошла сегодня недалеко от южной части Красного моря. Мы предоставим дополнительные подробности, когда они будут доступны", - заявил телеканалу один из представителей министерства обороны.

Это 26-е нападение хуситов на коммерческие судоходные пути в Красном море с 19 ноября.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы, в свою очередь, стали обстреливать суда в Красном море.