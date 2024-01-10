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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Бандиты захватили столичную телестудию в Эквадоре

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Вооруженные гангстеры ворвались в студию крупной телевизионной станции в Эквадоре во время прямой трансляции. Об этом сообщают западные СМИ.

Вооружившись пистолетами, пулеметами и динамитными шашками, преступники в масках проникли в главный офис телекомпании TC Televisión в крупнейшем городе Эквадора Гуаякиле около 2 часов дня по местному времени. В эфир выходила новостная программа El noticiero, когда в студию ворвались более 20 человек.

После вторжения канал вел прямую трансляцию не менее 15 минут, прежде чем показ прервался. Пока шла передача, было видно, как сотрудники студии легли на пол и умоляли не стрелять.

Национальная полиция Эквадора объявила в социальных сетях, что на место преступления были направлены силы специального назначения "для ликвидации чрезвычайной ситуации".

Ранее президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил в республике чрезвычайное положение после побега из тюрьмы Адольфо Масиса - лидера наркокартеля "Лос Чонерос". Президент также заявил планах реорганизовать эквадорские тюрьмы. В ответ вооруженные банды начали массовые беспорядки, похищения полицейских и погромы. Захват телестудии стал одним из эпизодов всколыхнувшегося насилия.

36-летний Даниэль Нобоа был избран президентом страны в октябре прошлого года на волне предвыборных обещаний борьбы с разгулом преступности.

Эквадор
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