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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Президент Эквадора объявил о вооруженном конфликте внутри страны

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Президент Эквадора Даниэль Нобоа объявил режим "внутреннего вооруженного конфликта" в стране, сообщает агентство ЭФЭ.

Кроме того, он дал распоряжение ВС Эквадора проводить необходимые действия "в соответствии с международным гуманитарным правом и соблюдением прав человека".

Между тем испаноязычные СМИ сообщают, что вооруженная группа в масках ворвалась в студию крупной эквадорской телекомпании во время прямого эфира. В полиции страны заявили, что уже задействовали силы для "решения этой чрезвычайной ситуации".

Ранее в ряде городов Эквадора вооруженные люди взяли в заложники сотрудников полиции и установили взрывные устройства после того, как Нобоа объявил в стране режим ЧС и ввел комендантский час.

В понедельник в нескольких тюрьмах Эквадора заключенные устроили беспорядки и взяли в заложники сотрудников.

36-летний Нобоа был избран президентом страны в октябре прошлого года на волне предвыборных обещаний борьбы с разгулом преступности.

Эквадор
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