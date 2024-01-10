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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Индийский автопроизводитель Maruti Suzuki, принадлежащий японской Suzuki Motor, планирует вложить 350 млрд индийских рупий ($4,21 млрд) в строительство нового завода в штате Гуджарат на западе Индии, говорится в пресс-релизе компании.

С властями штата подписан соответствующий меморандум о взаимопонимании. Запуск предприятия запланирован на 2028/2029 финансовый год (апрель 2028 - март 2029 года), его мощность составит 1 млн автомобилей в год.

Кроме того, Maruti Suzuki инвестирует 32 млрд рупий в четвертую производственную линию на заводе дочерней Suzuki Motor Gujarat. Ожидается, что линия сможет ежегодно выпускать до 250 тыс. электромобилей. Сейчас мощность завода составляет 750 тыс. машин.

К 2030/2031 фингоду Maruti Suzuki рассчитывает нарастить совокупные производственные мощности в Индии до порядка 4 млн автомобилей, чтобы подготовиться к росту внутреннего спроса.

Suzuki Maruti Suzuki Индия
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