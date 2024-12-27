Руководивший Suzuki почти пять десятилетий Осаму Судзуки умер в 94 года

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Осаму Судзуки, возглавлявший Suzuki Motor Corp. в течение почти пяти десятилетий, умер в возрасте 94 лет от лимфомы в среду, сообщает Japan Times.

Suzuki известна своими малолитражными автомобилями и мотоциклами.

Судзуки начал работать в компании в 1958 году, а через двадцать лет стал президентом Suzuki и проработал на этом посту до 2000 года, а затем занимал другие руководящие должности. За это время он сформировал альянсы с General Motors и Volkswagen для продажи автомобилей в Северной Америке и Европе. Под его руководством Suzuki заняла доминирующую долю рынка малолитражных автомобилей в Индии.

Почти полувековое пребывание Судзуки у руля Suzuki сделало его одним из самых долгоработающих лидеров среди всех крупных автопроизводителей мира, отмечает The New York Times.

Продажи Suzuki за финансовый год, который завершился в марте 2024 года, составили около 3,2 млн автомобилей по всему миру. Более половины из них были реализованы в Индии.