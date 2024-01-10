Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Услугами железнодорожного транспорта в Китае в 2023 году воспользовались 3,68 млрд пассажиров, что является рекордом, по данным China State Railway Group.

Объем грузовых перевозок по железной дороге также достиг исторического максимума, составив 3,91 млрд тонн.

Общий объем доходов от железнодорожных перевозок в прошлом году увеличился на 39% - до 964,1 млрд юаней ($135,8 млрд), приводит данные компании агентство "Синьхуа".

По состоянию на конец 2023 года, эксплуатационная протяженность железнодорожной сети КНР достигла 159 тыс. километров, включая 45 тыс. км высокоскоростных линий. За прошлый год было введено в строй 3,637 тыс. км новых путей, в том числе 2,776 тыс. км высокоскоростных.

Капиталовложения в основные фонды железнодорожного сектора страны составили 764,5 млрд юаней, что на 7,5% выше показателя 2022 года.