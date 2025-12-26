В Китае протяженность высокоскоростных железных дорог превысила 50 тысяч километров

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В Китае общая протяженность сданных в эксплуатацию высокоскоростных железных дорог (ВСЖД) превысила 50 тысяч километров, сообщает "Синьхуа".

26 декабря было открыто движение по новому маршруту: высокоскоростной поезд "Фусин" отправился из города Яньань (провинция Шэньси) в административный центр этой провинции город Сиань. Расчетная скорость движения по данному участку составляет 350 км/ч. Новая ВСЖД позволит сократить время в пути между городами примерно до одного часа с более чем двух часов.

Первая ВСЖД в стране появилась в 2008 году, когда междугородный маршрут связал Пекин с Тяньцзинем.

"На данный момент ею охвачено 97% всех городских районов, имеющих население 500 тысяч человек и более. По протяженности сданных в эксплуатацию высокоскоростных железных дорог Китай находится на первом месте в мире, опережая по этому показателю все другие государства мира вместе взятые. КНР также является мировым лидером по скорости движения по ВСЖД", - заявила China State Railway Group Co.

На конец 2024 года протяженность ВСЖД в стране составляла около 47 тысяч километров.