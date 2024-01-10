Россия закрыла въезд ряду официальных лиц Молдавии

Послу Молдавии выражена обеспокоенность в связи с информацией о планах подготовки военных ВСУ на территории республики

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Посол Молдавии в России Лилиан Дарий 10 января был вызван в российский МИД, ему было заявлено о решении закрыть въезд в РФ ряду официальных лиц Молдавии в ответ на действия молдавского руководства и выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах подготовки военнослужащих ВСУ на территории республики с участием инструкторов из стран НАТО, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.

"До сведения посла было доведено решение о закрытии въезда на территорию Российской Федерации ряду официальных лиц Республики Молдова в ответ на действия молдавского руководства", - отмечается в релизе.

На Смоленской площади подчеркнули, что "послу также была выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах Республики Молдова оказать содействие в подготовке военнослужащих Вооруженных сил Украины на молдавской территории с участием инструкторов из стран НАТО". "Было указано на неприемлемость такой поддержки, ведущей к размыванию нейтрального статуса Молдавии и ее прямой вовлеченности в боевые действия на стороне киевского режима", - отметили в МИД РФ.

Кроме того, в ведомстве назвали недружественными действиями факты политически мотивированного преследования российских и русскоязычных СМИ, идущие вразрез с международными обязательствами Кишинева в области защиты свободы слова и прав журналистов. "Системный характер приобрели случаи дискриминации российских граждан, въезжающих в Молдавию, участились необоснованные отказы в пересечении границы. Со стороны руководства Республики Молдова продолжают звучать агрессивные заявления антироссийского характера", - отмечается в сообщении.