В Кишиневе назвали имена чиновников, лишенных права на въезд в РФ

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии в четверг отреагировало на вызов в МИД РФ своего посла Лилиана Дария, которому было озвучено решение о закрытии въезда на территорию России нескольким официальным лицам республики.

"Очередные санкционные решения Москвы достойны сожаления (...). Но Молдавия сохраняет твердую приверженность противодействию внешнему вмешательству и любым дестабилизирующим действиям в отношении нашей безопасности и суверенитета", - заявил официальный представитель ведомства Игорь Захаров.

По его словам, в списке невъездных в РФ граждан Молдавии – глава кабинета президента, член Высшего совета безопасности Адриан Бэлуцел, советник президента Ольга Рошка, генеральный секретарь правительства Артур Мижа, член Совета по телевидению и радио Руслан Михайлевский, координатор Центра стратегических коммуникаций и борьбы с дезинформацией Александр Маноли.

Кроме того, под запрет попали и ряд молдавских журналистов.

Как сообщал в среду МИД РФ, послу Молдавии было заявлено о решении закрыть въезд в Россию ряду официальных лиц республики в ответ на действия молдавского руководства и выражена обеспокоенность в связи с появившейся в СМИ информацией о планах оказать содействие в подготовке военнослужащих ВСУ на территории Молдавии с участием инструкторов из стран НАТО.

"Послу был заявлен решительный протест в связи с недружественными действиями официального Кишинева. Отмечено, что в случае их продолжения российская сторона оставляет за собой право на дополнительные ответные меры", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.