Кандидат в президенты США Кристи намерен закончить кампанию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Нью-Джерси, кандидат в президенты США от Республиканской партии Крис Кристи намерен объявить об окончании президентской кампании, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, Крис Кристи объявит о приостановке кампании по выдвижению в президенты во время мероприятия в Виндхэме (штат Нью-Гэмпшир).

Отмечается, что это объявление ознаменует уход самого ярого критика бывшего президента Дональда Трампа.