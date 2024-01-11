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Кандидат в президенты США Кристи намерен закончить кампанию

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Бывший губернатор Нью-Джерси, кандидат в президенты США от Республиканской партии Крис Кристи намерен объявить об окончании президентской кампании, сообщает CNN со ссылкой на осведомленный источник.

По словам собеседника телеканала, Крис Кристи объявит о приостановке кампании по выдвижению в президенты во время мероприятия в Виндхэме (штат Нью-Гэмпшир).

Отмечается, что это объявление ознаменует уход самого ярого критика бывшего президента Дональда Трампа.

США Крис Кристи
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