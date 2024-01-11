Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Резолюция Совбеза ООН с осуждением атак хуситов, три дрона ВСУ нейтрализовано над Ростовской, Тульской и Калужской областями, Минсельхоз РФ зафиксировал снижение цен на яйца

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Совет Безопасности ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море. За документ проголосовали 11 членов Совбеза - Россия, Китай, Мозамбик и Алжир воздержались.



- Минобороны РФ сообщило о перехвате трех украинских дронов над Ростовской, Тульской и Калужской областями. В Калуге беспилотник ВСУ повредил насосную станцию, сообщил калужский губернатор Владислав Шапша.



- Минсельхоз РФ отметил снижение цен у производителей яиц. По данным ведомства, "за последние две недели у производителей цены снизились на 2,5% по первой категории и на 4,2% по второй категории". В министерстве ожидают, что в скором времени стоимость яиц уменьшится и в магазинах.

- Джо Байден и спикер палаты представителей обсудили по телефону ситуацию на границе с Мексикой. Майк Джонсон призвал президента США использовать свою власть для обеспечения безопасности южной границы.

- Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан не отведет войска от границы с Арменией. Азербайджанский лидер также назвал неприемлемым предложение Армении по делимитации границы по картам 70-х годов XX века.

- Кандидат в президенты США экс-губернатор Нью-Джерси Крис Кристи намерен закончить кампанию, сообщает CNN со ссылкой на источник.