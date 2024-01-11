Мировые поставки ПК упали на 14,8% в 2023 году
Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в октябре-декабре 2023 года выросли на 0,3% относительно того же периода годом ранее – до 63,3 млн штук. Таковы предварительные расчеты исследовательской компании Gartner.
Это первое повышение за последние девять кварталов.
По итогам 2023 года поставки упали на 14,8% и составили 241,8 млн компьютеров. Таким образом, показатель опустился ниже уровня в 250 млн впервые с 2006 года, отмечается в сообщении Gartner.
"Рынок ПК за последние два года пережил период значительной корректировки после необычайного роста между 2020 и 2021 годами", - заявил директор-аналитик Gartner Микако Китагава.
По его словам, рынок ПК достиг дна спада. "Уровень запасов нормализовался в четвертом квартале, что было проблемой, преследовавшей отрасль в течение двух лет", - сказал эксперт.
Зафиксированный в конце прошлого года рост продаж говорит о том, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались. "Однако эта ситуация, вероятно, изменится из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической неопределенности", - добавил Китагава.
Поставки компьютеров в США в четвертом квартале выросли на 1,8% (первое повышение с апреля-июня 2021 года). Подъем в EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составил 8,7%. Между тем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 8%.
Поставки ПК в мире в четвертом квартале (млн штук):
|Компания
|IV кв. 2023г.
|IV кв. 2022г.
|изм. за год
|доля рынка в IV кв. 2023г.
|доля в IV кв. 2022г.
|Lenovo
|16,213
|15,713
|3,2 %
|25,6 %
|24,9 %
|HP Inc.
|13,954
|13,22
|5,6 %
|22,0 %
|20,9 %
|Dell Technologies
|9,983
|10,884
|-8,3 %
|15,8 %
|17,2 %
|Apple Inc.
|6,349
|5,925
|7,2 %
|10,0 %
|9,4 %
|ASUS
|4,405
|4,864
|-9,4 %
|7,0 %
|7,7 %
|Acer
|3,987
|3,589
|11,1 %
|6,3 %
|5,7 %
|другие
|8,479
|8,982
|-5,6 %
|13,4 %
|14,2 %
|Всего
|63,371
|63,179
|0,3 %
|100 %
|100 %
Поставки ПК в мире в 2023 году (млн штук):
|Компания
|2023г.
|2022г.
|изм. за год
|доля рынка в 2023г.
|доля в 2022г.
|Lenovo
|59,725
|69,047
|-13,5 %
|24,7 %
|24,3 %
|HP
|52,896
|55,366
|-4,5 %
|21,9 %
|19,5 %
|Dell
|40,238
|50,008
|-19,5 %
|16,6 %
|17,6 %
|Apple
|21,877
|26,825
|-18,4 %
|9,0 %
|9,4 %
|ASUS
|17,061
|20,651
|-17,4 %
|7,1 %
|7,3 %
|Acer
|15,887
|18,708
|-15,1 %
|6,6 %
|6,6 %
|другие
|34,206
|43,448
|-21,3 %
|14,1 %
|15,3 %
|Всего
|241,891
|284,05
|-14,8 %
|100 %
|100 %