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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Мировые поставки ПК упали на 14,8% в 2023 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в октябре-декабре 2023 года выросли на 0,3% относительно того же периода годом ранее – до 63,3 млн штук. Таковы предварительные расчеты исследовательской компании Gartner.

Это первое повышение за последние девять кварталов.

По итогам 2023 года поставки упали на 14,8% и составили 241,8 млн компьютеров. Таким образом, показатель опустился ниже уровня в 250 млн впервые с 2006 года, отмечается в сообщении Gartner.

"Рынок ПК за последние два года пережил период значительной корректировки после необычайного роста между 2020 и 2021 годами", - заявил директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

По его словам, рынок ПК достиг дна спада. "Уровень запасов нормализовался в четвертом квартале, что было проблемой, преследовавшей отрасль в течение двух лет", - сказал эксперт.

Зафиксированный в конце прошлого года рост продаж говорит о том, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались. "Однако эта ситуация, вероятно, изменится из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической неопределенности", - добавил Китагава.

Поставки компьютеров в США в четвертом квартале выросли на 1,8% (первое повышение с апреля-июня 2021 года). Подъем в EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составил 8,7%. Между тем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 8%.

Поставки ПК в мире в четвертом квартале (млн штук):

Компания IV кв. 2023г. IV кв. 2022г. изм. за год доля рынка в IV кв. 2023г. доля в IV кв. 2022г.
Lenovo 16,213 15,713 3,2 % 25,6 % 24,9 %
HP Inc. 13,954 13,22 5,6 % 22,0 % 20,9 %
Dell Technologies 9,983 10,884 -8,3 % 15,8 % 17,2 %
Apple Inc. 6,349 5,925 7,2 % 10,0 % 9,4 %
ASUS 4,405 4,864 -9,4 % 7,0 % 7,7 %
Acer 3,987 3,589 11,1 % 6,3 % 5,7 %
другие 8,479 8,982 -5,6 % 13,4 % 14,2 %
Всего 63,371 63,179 0,3 % 100 % 100 %

Поставки ПК в мире в 2023 году (млн штук):

Компания 2023г. 2022г. изм. за год доля рынка в 2023г. доля в 2022г.
Lenovo 59,725 69,047 -13,5 % 24,7 % 24,3 %
HP 52,896 55,366 -4,5 % 21,9 % 19,5 %
Dell 40,238 50,008 -19,5 % 16,6 % 17,6 %
Apple 21,877 26,825 -18,4 % 9,0 % 9,4 %
ASUS 17,061 20,651 -17,4 % 7,1 % 7,3 %
Acer 15,887 18,708 -15,1 % 6,6 % 6,6 %
другие 34,206 43,448 -21,3 % 14,1 % 15,3 %
Всего 241,891 284,05 -14,8 % 100 % 100 %
Gartner
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