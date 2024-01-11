Мировые поставки ПК упали на 14,8% в 2023 году

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в октябре-декабре 2023 года выросли на 0,3% относительно того же периода годом ранее – до 63,3 млн штук. Таковы предварительные расчеты исследовательской компании Gartner.

Это первое повышение за последние девять кварталов.

По итогам 2023 года поставки упали на 14,8% и составили 241,8 млн компьютеров. Таким образом, показатель опустился ниже уровня в 250 млн впервые с 2006 года, отмечается в сообщении Gartner.

"Рынок ПК за последние два года пережил период значительной корректировки после необычайного роста между 2020 и 2021 годами", - заявил директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

По его словам, рынок ПК достиг дна спада. "Уровень запасов нормализовался в четвертом квартале, что было проблемой, преследовавшей отрасль в течение двух лет", - сказал эксперт.

Зафиксированный в конце прошлого года рост продаж говорит о том, что спрос и предложение наконец-то сбалансировались. "Однако эта ситуация, вероятно, изменится из-за ожидаемого повышения цен на компоненты в 2024 году, а также геополитической и экономической неопределенности", - добавил Китагава.

Поставки компьютеров в США в четвертом квартале выросли на 1,8% (первое повышение с апреля-июня 2021 года). Подъем в EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) составил 8,7%. Между тем продажи в Азиатско-Тихоокеанском регионе упали на 8%.

Поставки ПК в мире в четвертом квартале (млн штук):

Компания IV кв. 2023г. IV кв. 2022г. изм. за год доля рынка в IV кв. 2023г. доля в IV кв. 2022г. Lenovo 16,213 15,713 3,2 % 25,6 % 24,9 % HP Inc. 13,954 13,22 5,6 % 22,0 % 20,9 % Dell Technologies 9,983 10,884 -8,3 % 15,8 % 17,2 % Apple Inc. 6,349 5,925 7,2 % 10,0 % 9,4 % ASUS 4,405 4,864 -9,4 % 7,0 % 7,7 % Acer 3,987 3,589 11,1 % 6,3 % 5,7 % другие 8,479 8,982 -5,6 % 13,4 % 14,2 % Всего 63,371 63,179 0,3 % 100 % 100 %

Поставки ПК в мире в 2023 году (млн штук):