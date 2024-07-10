Gartner сообщила о росте глобальных поставок ПК во II квартале на 1,9%

Подъем в годовом и поквартальном выражении "указывает на то, что рынок находится на правильном пути к восстановлению", сказал директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

Поставки в США во втором квартале выросли на 3,4% и достигли максимальных за два года 18 млн компьютеров. Китагава ожидает повышения спроса на ПК со стороны бизнеса во втором полугодии.

Продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) повысились на 4,8%,

В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки сократились на 2,2%, в том числе из-за слабости китайского рынка.

Поставки ПК в мире (млн штук):