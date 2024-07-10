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Gartner сообщила о росте глобальных поставок ПК во II квартале на 1,9%

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в апреле-июне увеличились на 1,9% относительно того же периода годом ранее - до 60,6 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner. Рост отмечается третий квартал подряд.

К первому кварталу 2024 года продажи выросли на 7,8%.

Подъем в годовом и поквартальном выражении "указывает на то, что рынок находится на правильном пути к восстановлению", сказал директор-аналитик Gartner Микако Китагава.

Поставки в США во втором квартале выросли на 3,4% и достигли максимальных за два года 18 млн компьютеров. Китагава ожидает повышения спроса на ПК со стороны бизнеса во втором полугодии.

Продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) повысились на 4,8%,

В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки сократились на 2,2%, в том числе из-за слабости китайского рынка.

Поставки ПК в мире (млн штук):

Компания II кв 2024г II кв 2023г изм. за год доля рынка во II кв 2024г доля во II кв 2023г
Lenovo 14,822 14,327 3,5% 24,4% 24,1%
HP Inc. 13,691 13,461 1,7% 22,6% 22,6%
Dell Technologies 10,14 10,394 -2,4% 16,7% 17,5%
Apple Inc. 5,455 4,823 13,1% 9,0% 8,1%
Acer 4,434 3,989 11,2% 7,3% 6,7%
ASUS 4,329 3,874 11,7% 7,1% 6,5%
другие 7,822 8,689 -10,0% 12,9% 14,6%
Всего 60,694 59,559 1,9% 100% 100%

Gartner
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