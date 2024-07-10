Gartner сообщила о росте глобальных поставок ПК во II квартале на 1,9%
Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Мировые поставки персональных компьютеров в апреле-июне увеличились на 1,9% относительно того же периода годом ранее - до 60,6 млн штук, по предварительным расчетам исследовательской компании Gartner. Рост отмечается третий квартал подряд.
К первому кварталу 2024 года продажи выросли на 7,8%.
Подъем в годовом и поквартальном выражении "указывает на то, что рынок находится на правильном пути к восстановлению", сказал директор-аналитик Gartner Микако Китагава.
Поставки в США во втором квартале выросли на 3,4% и достигли максимальных за два года 18 млн компьютеров. Китагава ожидает повышения спроса на ПК со стороны бизнеса во втором полугодии.
Продажи в регионе EMEA (Европа, Ближний Восток, Африка) повысились на 4,8%,
В Азиатско-Тихоокеанском регионе поставки сократились на 2,2%, в том числе из-за слабости китайского рынка.
Поставки ПК в мире (млн штук):
|Компания
|II кв 2024г
|II кв 2023г
|изм. за год
|доля рынка во II кв 2024г
|доля во II кв 2023г
|Lenovo
|14,822
|14,327
|3,5%
|24,4%
|24,1%
|HP Inc.
|13,691
|13,461
|1,7%
|22,6%
|22,6%
|Dell Technologies
|10,14
|10,394
|-2,4%
|16,7%
|17,5%
|Apple Inc.
|5,455
|4,823
|13,1%
|9,0%
|8,1%
|Acer
|4,434
|3,989
|11,2%
|7,3%
|6,7%
|ASUS
|4,329
|3,874
|11,7%
|7,1%
|6,5%
|другие
|7,822
|8,689
|-10,0%
|12,9%
|14,6%
|Всего
|60,694
|59,559
|1,9%
|100%
|100%