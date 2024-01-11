Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:35

Дом Москвы в Риге будет передан в собственность Латвии по решению сейма

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил закон, предусматривающий передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства, сообщает агентство ЛЕТА.

Позже здание будет продано, решение о продаже будет принято отдельно на уровне исполнительной власти.

Цель документа, разработанного комиссией Сейма по национальной безопасности – "гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю".

Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

В законе оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности на здание, и последующие действия с ним. Закон также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает кабинет министров. Закон обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях со зданием.

Латвия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Белый дом поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе
Обострение палестино-израильского конфликта

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Алиев заявил, что Азербайджан не сдвинется с занятых позиций

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Нефть продолжила дорожать после публикации данных о запасах в США

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

Железные дороги Китая перевезли рекордное число пассажиров и грузов в 2023 году

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

СМИ узнали о планах Хельсинки оставить границу с Россией закрытой еще на месяц

"Дочка" Suzuki вложит $4,2 млрд в новый автомобильный завод в Индии

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });