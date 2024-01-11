Дом Москвы в Риге будет передан в собственность Латвии по решению сейма

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Сейм Латвии в четверг в окончательном чтении утвердил закон, предусматривающий передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства, сообщает агентство ЛЕТА.

Позже здание будет продано, решение о продаже будет принято отдельно на уровне исполнительной власти.

Цель документа, разработанного комиссией Сейма по национальной безопасности – "гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю".

Право собственности на здание Дома Москвы закреплено на имя департамента городского имущества города Москвы.

В комиссии по национальной безопасности отметили, что государству в лице министерства сообщения принадлежит земельный участок, на котором находится Дом Москвы, поэтому предлагается закрепить право собственности на имя государства в лице Минсообщения. Таким образом, с принятием закона будет создан единый объект недвижимости, в состав которого входят и земля, и здание.

В законе оговорены и другие вопросы, связанные с закреплением права собственности на здание, и последующие действия с ним. Закон также предусматривает, что лица, владеющие имуществом, которое находится в Доме Москвы, имеют право и обязаны в течение семи дней вывезти его из помещений, оставшееся после указанного срока имущество считается бесхозным и передается государству, а решение о дальнейших действиях с ним принимает кабинет министров. Закон обязывает перерегистрировать зарегистрированные в недвижимости юридические адреса.

Кабинет министров должен до 31 марта 2024 года подать в Сейм доклад о дальнейших действиях со зданием.