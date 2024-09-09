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МИД РФ заявил о незаконности решения властей Латвии продать "Дом Москвы" в Риге

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - В МИД РФ считают противоправным решение властей Латвии выставить на торги здание культурного центра "Дом Москвы" в Риге, заявили в понедельник в министерстве.

"Российские компетентные органы имеют полное право оспорить в судебном порядке действия Риги. Эта работа сейчас проводится", - говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

На Смоленской площади добавили, что "деяниям лиц, причастных к незаконному изъятию российской недвижимости в Латвии, может быть дана уголовно-правовая оценка в соответствии с российским законодательством".

"С учетом вышеизложенного подобные "торги" рассматриваем как противоправный акт. Всем желающим поучаствовать в этом "аукционе" следует учитывать, что российским судом в рамках уголовного дела в качестве обеспечительной меры наложен арест на этот объект недвижимости. Здание "Дома Москвы" по-прежнему по праву принадлежит городу Москве и без согласия российской стороны не может быть каким-либо образом присвоено и/или передано третьим лицам, а подобные действия будут иметь негативные правовые последствия как для прибалтийских властей, так и для приобретателей имущества, заведомо добытого незаконным путем", - отмечается в комментарии.

В январе этого года сейм Латвии утвердил закон, предусматривающий передачу культурного центра "Дом Москвы" в Риге в собственность государства.

Как сообщали латвийские СМИ, цель документа, разработанного комиссией Сейма по национальной безопасности - "гарантировать безопасность государства, в том числе не допустить и своевременно предотвратить угрозу демократическому государственному строю".

Право собственности на здание "Дома Москвы" закреплено за департаментом городского имущества российской столицы.

МИД РФ Латвия Москва Рига Мария Захарова Дом Москвы
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