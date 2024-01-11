Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Германский разработчик ПО SAP оштрафован на $220 млн в США по делу о взятках

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Германская компания SAP, занимающаяся разработкой программного обеспечения, заплатит свыше $220 млн в рамках соглашения с властями США об урегулировании претензий, касающихся дачи взяток иностранным чиновникам.

По данным министерства юстиции США, SAP при содействии неназванных лиц давала деньги и ценные вещи чиновникам ЮАР и Индонезии в обмен на получение государственных контрактов в период с 2014 по 2022 год. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняла компанию в участии в коррупционных схемах в Малави, Кении, Танзании, Гане и Азербайджане.

Американский Минюст отметил содействие SAP при проведении расследования и тот факт, что компания направила дополнительные ресурсы на улучшение комплаенса.

Акции SAP дорожают на 0,5% на торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 13,6%, до 162,6 млрд евро.

SAP США Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Посол России в Эквадоре не ждет проблем с поставками бананов

Три десятка человек арестованы по делу о терактах в иранском городе Керман

Три десятка человек арестованы по делу о терактах в иранском городе Керман

Болгария и Румыния с 1 апреля начнут выдавать краткосрочные шенгенские визы

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

Граница Финляндии с РФ останется закрытой до 11 февраля

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

В суде ООН стартовали слушания по иску ЮАР к Израилю из-за событий в Газе

Белый дом поддерживает закон о конфискации замороженных активов РФ

Что случилось этой ночью: четверг, 11 января

Обострение палестино-израильского конфликта

Совбез ООН принял резолюцию США, осуждающую атаки хуситов на суда в Красном море

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе

Байден и спикер палаты представителей обсудили ситуацию на южной границе
Обострение палестино-израильского конфликта

ЛАГ поддерживает направленный ЮАР в суд ООН иск против Израиля по Газе

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });