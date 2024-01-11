Германский разработчик ПО SAP оштрафован на $220 млн в США по делу о взятках

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Германская компания SAP, занимающаяся разработкой программного обеспечения, заплатит свыше $220 млн в рамках соглашения с властями США об урегулировании претензий, касающихся дачи взяток иностранным чиновникам.

По данным министерства юстиции США, SAP при содействии неназванных лиц давала деньги и ценные вещи чиновникам ЮАР и Индонезии в обмен на получение государственных контрактов в период с 2014 по 2022 год. Кроме того, Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) обвиняла компанию в участии в коррупционных схемах в Малави, Кении, Танзании, Гане и Азербайджане.

Американский Минюст отметил содействие SAP при проведении расследования и тот факт, что компания направила дополнительные ресурсы на улучшение комплаенса.

Акции SAP дорожают на 0,5% на торгах в четверг. За последние три месяца капитализация компании подскочила на 13,6%, до 162,6 млрд евро.