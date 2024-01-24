Немецкая SAP проведет реорганизацию с сокращением 8 тыс. рабочих мест

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года на 5% благодаря росту доходов в сфере облачных услуг.

Компания объявила, что в этом году проведет реструктуризацию операций, в результате которой сократит 8 тыс. рабочих мест. Расходы на реструктуризацию составят порядка 2 млрд евро, и основная их часть будет отражена в результатах SAP за первое полугодие.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре составила 8,47 млрд евро по сравнению с 8,06 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Доходы от "облачных" услуг подскочили на 20% - до 3,7 млрд евро. При этом поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 5%, составив 3,69 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов сократилась на 2%, до 2,51 млрд евро, маржа операционной прибыли - до 29,6% с 31,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой SAP, предполагал, что ее квартальная выручка составит 8,32 млрд евро, скорректированная операционная прибыль - 2,47 млрд евро, маржа операционной прибыли - 29,9%.

Чистая прибыль SAP в октябре-декабре составила 1,17 млрд евро, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель в расчете на акцию вырос до 1,01 евро с 0,46 евро годом ранее.

По итогам всего 2023 года выручка SAP повысилась на 6%, до 31,2 млрд евро, операционная прибыль без учета разовых факторов - на 9%, до 8,72 млрд евро.

Компания ставит целью увеличить скорректированную операционную прибыль до 10 млрд евро в 2025 году, причем она меняет метод расчета этого показателя, теперь он будет учитывать расходы на вознаграждения в виде акций на сумму порядка 2 млрд евро.

SAP рассчитывает, что ее выручка в 2025 году превысит 37,5 млрд евро, в том числе доход облачных сервисов составит более 21,5 млрд евро.

Акции SAP прибавляют в цене 6,3% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 50%.