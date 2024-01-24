Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 08:00

Немецкая SAP проведет реорганизацию с сокращением 8 тыс. рабочих мест

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Германская SAP SE, крупнейший мировой производитель программного обеспечения для управления предприятиями, увеличила выручку в четвертом квартале 2023 года на 5% благодаря росту доходов в сфере облачных услуг.

Компания объявила, что в этом году проведет реструктуризацию операций, в результате которой сократит 8 тыс. рабочих мест. Расходы на реструктуризацию составят порядка 2 млрд евро, и основная их часть будет отражена в результатах SAP за первое полугодие.

Как говорится в пресс-релизе компании, ее выручка в октябре-декабре составила 8,47 млрд евро по сравнению с 8,06 млрд евро за аналогичный период предыдущего года. Доходы от "облачных" услуг подскочили на 20% - до 3,7 млрд евро. При этом поступления от продажи лицензий на программное обеспечение и поддержки пользователей сократились на 5%, составив 3,69 млрд евро.

Операционная прибыль без учета разовых факторов сократилась на 2%, до 2,51 млрд евро, маржа операционной прибыли - до 29,6% с 31,7%.

Консенсус-прогноз экспертов, представленный самой SAP, предполагал, что ее квартальная выручка составит 8,32 млрд евро, скорректированная операционная прибыль - 2,47 млрд евро, маржа операционной прибыли - 29,9%.

Чистая прибыль SAP в октябре-декабре составила 1,17 млрд евро, увеличившись в 3,6 раза по сравнению с тем же периодом годом ранее. Показатель в расчете на акцию вырос до 1,01 евро с 0,46 евро годом ранее.

По итогам всего 2023 года выручка SAP повысилась на 6%, до 31,2 млрд евро, операционная прибыль без учета разовых факторов - на 9%, до 8,72 млрд евро.

Компания ставит целью увеличить скорректированную операционную прибыль до 10 млрд евро в 2025 году, причем она меняет метод расчета этого показателя, теперь он будет учитывать расходы на вознаграждения в виде акций на сумму порядка 2 млрд евро.

SAP рассчитывает, что ее выручка в 2025 году превысит 37,5 млрд евро, в том числе доход облачных сервисов составит более 21,5 млрд евро.

Акции SAP прибавляют в цене 6,3% на торгах в среду. За последние 12 месяцев их стоимость выросла почти на 50%.

SAP Германия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ФАС признала Wildberries и Ozon доминирующими в e-commerce с долей 80%

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Минфин РФ готовит комплексное предложение по всем льготным программам ипотеки

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Китай ужесточает ограничения на вывод капитала за рубеж через инвестфонды

Суд признал недействительной передачу бренда "Балтика" структуре Carlsberg

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

Новые китайские автомобили в России в 2023 году подорожали на 11%

"Ъ" сообщил о продаже "Алтайвагона" группе "Талтэк"

Выпуск дорожно-строительной техники в России вырос в денежном выражении на 19%

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

В 2023 году московские ярмарки посетили 6 млн человек

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Netflix договорилась об эксклюзивном показе реслинг-шоу WWE Raw с 2025 года

Минфин РФ счел обоснованным продление обязательной продажи валютной выручки

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });