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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Число заявок на пособие по безработице в США слабо изменилось на прошлой неделе

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Число американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 1 тыс. - до 202 тыс., говорится в отчете министерства труда США.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее этот показатель составил 203 тыс., а не 202 тыс., как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем ожидали роста числа заявок до 210 тыс., по данным Trading Economics.

Среднее число заявок на пособие по безработице в стране за последние четыре недели, менее волатильный показатель, снизилось до 207,75 тыс. с пересмотренных 208 тыс. неделей ранее.

Количество продолжающих получать пособие американцев за неделю, завершившуюся 30 декабря, уменьшилось до 1,834 млн с пересмотренных 1,868 млн неделей ранее.

Эксперты в среднем ожидали увеличения показателя до 1,871 млн с объявленного ранее уровня предыдущей недели в 1,855 млн.

США
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