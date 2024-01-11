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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

США потребовали от Ирана немедленно освободить задержанный танкер

В Иране заявили, что судно конфисковано

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США призывают Иран незамедлительно освободить задержанный в Оманском заливе танкер и его экипаж, заявил на брифинге представитель Госдепартамента США Ведант Патель.

Задержание он назвал "незаконным захватом коммерческого судна". По его словам, подобные "действия со стороны Тегерана или поддерживаемые Ираном" направлены на то, чтобы "нарушить международную торговлю".

Ранее сообщалось, что танкер St. Nikolas, на борт которого проникли люди в военной форме, в четверг изменил курс у берегов Омана и направился в Иран в сторону порта Джаск. Командование ВМС Ирана позже подтвердило факт задержания судна и объявило о его конфискации в ответ на "кражу Соединенными Штатами иранской нефти в 2023 году".

Танкер, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры (Ирак) в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras. При этом иранская сторона называет танкер "американским".

Ранее танкер носил название Suez Rajan, и по версии США, перевозил иранскую нефть в нарушение американских санкций. В итоге, по информации "Аль-Джазиры", спор между американским Минюстом и компанией-владельцем удалось уладить в 2023 году, отгрузив США 1 млн баррелей иранской нефти, которую конфисковали. В ответ на перехват Suez Rajan Иран захватывал танкер, который вез нефть из Кувейта для американской энергетической компании Chevron.

Chevron Госдепартамент Иран США Оман Empire Navigation Ведант Патель
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