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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:20

Захваченный у берегов Омана танкер сменил курс на Иран

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Танкер St. Nikolas, на борт которого в четверг проникли люди в военной форме, изменил курс у берегов Омана и направился в Иран в сторону порта Джаск, сообщает "Аль-Джазира" со ссылкой на данные компании Ambrey.

Ранее стало известно, что несколько человек взошли на борт судна, когда оно находилось примерно в 90 км от оманского порта Сухар в Оманском заливе. После этого связь с танкером была потеряна.

Танкер, которым владеет греческая судоходная компания Empire Navigation, перевозил иракскую нефть и следовал по маршруту из Басры в Турцию через Суэцкий канал. Судно зафрахтовала турецкая компания Tupras.

Ранее танкер носил название Suez Rajan, и по версии США, перевозил иранскую нефть в нарушение американских санкций. В итоге, по информации "Аль-Джазиры", спор между американским Минюстом и компанией-владельцем удалось уладить в 2023 году, отгрузив США 1 млн баррелей иранской нефти, которую конфисковали. В ответ на перехват Suez Rajan Иран захватывал танкер, который вез нефть из Кувейта для американской энергетической компании Chevron.

7 октября 2023 года радикальная палестинская группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС. Эти события привели к тому, что ряд группировок на Ближнем Востоке активизировал атаки против американских сил в Ираке и Сирии. Йеменские мятежники-хуситы стали обстреливать суда в Красном море.

"Аль-Джазира" напоминает, что в Оманском заливе за последние годы неоднократно происходили нападения и захваты судов, в том числе с участием Ирана.

Иран Оман
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