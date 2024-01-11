США предостерегли от вмешательства в демократические выборы на Тайване

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - США в преддверии выборов на Тайване предостерегают от попыток вмешательства в этот процесс, заявил на брифинге представитель Госдепартамента Ведант Патель.

"Мы ясно говорили о том, что решительно выступаем против любого вмешательства извне в выборы на Тайване, - сказал он. - Мы также глубоко уверены в надежности демократических процессов Тайваня".

13 января на Тайване пройдут выборы главы администрации и выборы в Законодательный Юань - парламент острова.

За пост главы администрации борются три кандидата. Лидером считается Уильям Лай Циндэ - нынешний замглавы администрации Тайваня и кандидат от Демократической прогрессивной партии.

Следом за ним идет кандидат от партии Гоминьдан Хо Юйи. Третий кандидат - бывший мэр Тайбэя, председатель Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ.

Тайваньский вопрос возник в 1949 году, когда была провозглашена Китайская Народная Республика, а часть китайской партии Гоминьдан обосновалась на острове Тайвань, назвав остров Китайской Республикой на Тайване. Пекин настаивает на "принципе одного Китая", согласно которому нельзя одновременно признавать и КНР, и Китайскую Республику на Тайване. При этом почти во всех крупных странах есть неофициальные культурные и экономические офисы Тайбэя.