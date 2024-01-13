Выборы главы администрации и депутатов парламента Тайваня пройдут в субботу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В субботу на Тайване пройдут выборы главы администрации и депутатов законодательного юаня (парламента) острова.

По итогам регистрации кандидатов за пост руководителя тайваньской администрации поборются три политика: Лай Циндэ от Демократической прогрессивной партии (ДПП), Хоу Юи от Гоминьдана и представитель Тайваньской народной партии (ТНП) Кэ Вэньчжэ.

Для нынешней главы острова Цай Инвэнь ее текущий срок стал вторым подряд и поэтому она не имеет права переизбираться.

Лай Циндэ является действующим председателем правящей ДПП. Он стал безоговорочным фаворитом праймериз внутри партии. Сам кандидат представляет себя "прагматичным работником дела тайваньской независимости". Он считает, что Тайвань фактически является независимым государством, но должен добиваться юридической самостоятельности через мировое признание.

Хоу Юи, который выступает за нормализацию отношений и развитие связей с Пекином, тем не менее заявляет, что в случае его избрания главой администрации не будет поднимать вопрос воссоединения с КНР.

По его мнению, "два берега (Тайваньского пролива - ИФ) не могут полагаться только на одностороннюю добрую волю".

В то же время он считает, что переговоры с КНР можно вести только с сильных позиций, имея боеспособные вооруженные силы.

"Мы не можем не делать приготовления, это слишком опасно. Тайваню необходимо самостоятельно идти по тайваньскому среднему курсу, реальная сила имеет крайне важное значение", - сказал политик на одной из недавних пресс-конференций.

Наблюдатели обращают внимание, что в тандем с Хоу Юи как кандидат на пост замглавы администрации вошел Чжао Шаокан, который открыто ратует за объединение с материковым Китаем.

Последние 25 лет Чжао Шаокан вел политические ток-шоу на телевидении, в которых обличал "нацистское" руководство ДПП за стремление увеличить разрыв в отношениях с материковым Китаем и называл политических оппонентов предателями.

Третий кандидат - Кэ Вэньчжэ позиционирует ТНП альтернативой ДПП и Гоминьдану. Он особенно популярен среди молодых тайваньцев. Аналитики отмечают, что его ставки на выборах могут быть достаточно высокими.

Он как и Хоу Юи активно поддерживает возобновление диалога с КНР, подчеркивая, что материк и остров - "часть одной семьи".

Хоу Юи и Кэ Вэнь Чжэ, как сообщали тайваньские СМИ, пытались договориться о едином кандидате на выборах главы администрации, но переговоры зашли в тупик.

Согласно опросу, проведенному газетой South China Morning Post, Лай Циндэ лидирует с 29,7%, далее идет Кэ Вэньчжэ с 25,6%, а затем Хоу Юи - 21,1%.

В то же время, по мнению наблюдателей, Гоминьдан и ТНП могут завоевать большинство мест в парламенте, выступая с близких друг другу позиций.

Внимание к выборам главы администрации Тайваня привлекают повышенное внимание в мире, поскольку могут серьезно повлиять на конфигурацию отношений Пекина и Вашингтона.

Воссоединение родины декларируется в конституции КНР как священная обязанность китайского народа. Власти Китая настаивают, что намерены добиться поставленной цели мирными средствами.

В новогоднем обращении председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что воссоединение страны с Тайванем - "историческая неизбежность".

"Все китайцы по обе стороны Тайваньского пролива должны быть связаны общим чувством цели и разделять славу возрождения китайской нации", - подчеркнул китайский руководитель.

Вопрос Тайваня стал одной из ключевых тем переговоров между президентом США Джо Байденом и Си Цзиньпином 15 ноября 2023 года в Сан-Франциско. По словам главы Китая, тайваньский вопрос является наиболее чувствительным в американо-китайских отношениях.

Вашингтон с 1979 года последовательно заявляет, что проводит "политику одного Китая", сохраняя в то же время стратегическую неопределенность в вопросе принадлежности острова.

Формально признавая КНР единственным законным представителем Китая, американская сторона поддерживает обширную сеть связей с Тайбэем.

Вашингтон, ссылаясь на принятый в 1979 году "Закон об отношениях с Тайванем", поставляет Тайбэю оружие и обязуется помочь сохранить мир в проливе. Намерение защитить Тайвань в случае вторжения с материка подтверждал и действующий президент США Джо Байден.

Против таких действий решительно выступает Пекин, который прилагает усилия к тому, чтобы не допустить независимости острова де-юре. Согласно принятому в 2005 году "Закону о противодействии деятельности по расколу страны", на попытки изменить статус-кво в проливе войска Народно-освободительной армии Китая будут вынуждены ответить применением силы.