США ввели санкции против трех юрлиц и физлица из РФ за передачу ракет из КНДР

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Госдепартамент США сообщил о введении санкций в отношении одного физлица и трех юридических лиц РФ за "передачу ракет из КНДР в Россию".

Среди попавших под санкции - АО "224-е летное подразделение государственных авиалиний" и его гендиректор Владимир Михейчик, говорится в сообщении, распространенном госдепом.

Кроме того, санкции введены в отношении комплекса перспективных вооружений и исследований во Владимировке и полигона Ашулук.

В санкционный список также внесены четыре самолета, "задействованных в перевозках баллистических ракет КНДР и связанных с ракетами грузов в ноябре и декабре 2023 года".

"Соединенные Штаты продолжают внимательно следить за любой поддержкой, оказываемой Россией КНДР в обмен на это оружие, и будут использовать все доступные инструменты для определения и разоблачения физических и юридических лиц, причастных к поставкам оружия между КНДР и Россией", - заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Российская сторона отрицает использование корейских ракет.

Ранее в МИД России заявляли, что обвинения Запада в "незаконном" военно-техническом сотрудничестве России с КНДР голословны и бездоказательны.