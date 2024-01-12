Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Объем нового банковского кредитования в Китае в декабре вырос слабее прогноза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в декабре увеличился до 1,17 трлн юаней ($164,65 млрд) по сравнению с 1,09 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,4 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце сократился до 1,94 трлн юаней с 2,45 трлн юаней в ноябре. Эксперты ожидали снижения до 2,2 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 9,7% в годовом выражении при ожидаемом росте на 10,1%.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец декабря был на 10,6% больше, чем годом ранее. Аналитики оценивали этот показатель в 10,8%, как в ноябре.

За 2023 год в целом объем нового банковского кредитования в КНР увеличился на 6,8% до 22,75 трлн юаней.

Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости
Операция США и союзников против хуситов

СМИ узнали о рассмотрении в ЕС плана присоединения к операции против хуситов

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме

В Пекине заявили о новом соглашении о прекращении огня в Мьянме
Операция США и союзников против хуситов

СМИ сообщили об отказе стран Ближнего Востока участвовать в операции против хуситов

Инфляция в Аргентине в декабре ускорилась до максимума с 1991 г., превысив 211%

В США начали проверку в отношении Boeing из-за оторвавшейся в полете двери

Китай нарастил экспорт автомобилей в 2023 году на 64%

Операция США и союзников против хуситов

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

США и союзники нанесли более 60 ударов по 16 целям хуситов в Йемене

Brent подорожала до $78,78 за баррель из-за эскалации на Ближнем Востоке

Что случилось этой ночью: пятница, 12 января

Операция США и союзников против хуситов

Удары по Йемену были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов

Удары по Йемену были сконцентрированы на аэропортах и лагерях хуситов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });