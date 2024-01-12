Объем нового банковского кредитования в Китае в декабре вырос слабее прогноза

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в декабре увеличился до 1,17 трлн юаней ($164,65 млрд) по сравнению с 1,09 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 1,4 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце сократился до 1,94 трлн юаней с 2,45 трлн юаней в ноябре. Эксперты ожидали снижения до 2,2 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 9,7% в годовом выражении при ожидаемом росте на 10,1%.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец декабря был на 10,6% больше, чем годом ранее. Аналитики оценивали этот показатель в 10,8%, как в ноябре.

За 2023 год в целом объем нового банковского кредитования в КНР увеличился на 6,8% до 22,75 трлн юаней.