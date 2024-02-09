Объем нового банковского кредитования в Китае в январе достиг рекорда

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Объем нового банковского кредитования в национальной валюте в КНР в январе увеличился до 4,92 трлн юаней ($692,6 млрд) по сравнению с 1,17 трлн юаней месяцем ранее, говорится в отчете Народного банка Китая.

Это максимальный показатель с начала ведения соответствующей статистики в 2004 году. Предыдущий рекорд в 4,9 трлн юаней был установлен в январе прошлого года.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем до 4,5 трлн юаней, сообщает Trading Economics.

Совокупный объем финансирования (включая банковские кредиты, забалансовые кредиты, а также размещение акций и облигаций) в прошлом месяце также достиг рекорда и составил 6,5 трлн юаней против 1,94 трлн юаней в декабре. Эксперты ожидали подъема до 5,55 трлн юаней.

Денежная масса М0 (находящиеся в обращении наличные денежные средства) в январе выросла на 5,9% относительно того же месяца 2023 года и составила 12,14 трлн юаней, приводит данные НБК агентство "Синьхуа".

Объем денежной массы M1 (совокупность наличных денег в обращении и вкладов до востребования) повысился также на 5,9% - до 69,42 трлн юаней.

Денежная масса M2 (наличные деньги и все вклады) выросла на 8,7% (до 297,63 трлн юаней) при ожидавшемся росте на 9,3%.

Общий объем непогашенных банковских кредитов в китайской нацвалюте на конец января составлял 242,5 трлн юаней, что на 10,4% больше, чем годом ранее. Темпы повышения совпали с консенсус-прогнозом.