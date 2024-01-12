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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:15

Wells Fargo в IV квартале увеличил чистую прибыль на 9%

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Wells Fargo & Co., один из крупнейших банков США, в четвертом квартале 2023 года увеличил чистую прибыль на 9%.

Как говорится в пресс-релизе банка, его чистая прибыль в октябре-декабре составила $3,45 млрд, или 86 центов на акцию, по сравнению с $3,16 млрд, или 75 центов на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Результат совпал со средним прогнозом аналитиков, опрошенных FactSet.

Выручка увеличилась на 2,2% до $20,48 млрд. Эксперты в среднем оценивали ее на уровне $20,3 млрд.

Wells Fargo
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