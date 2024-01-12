Цены производителей в США в декабре упали 3-й месяц подряд

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре уменьшились на 0,1% относительно предыдущего месяца. Об этом говорится в сообщении министерства труда страны.

Это стало неожиданностью для аналитиков, которые в среднем прогнозировали рост на 0,1%, согласно результатам опросов Trading Economics и The Wall Street Journal.

Согласно пересмотренным данным, в ноябре индекс PPI уменьшился на 0,1%, в то время как ранее сообщалось о нулевом изменении. Таким образом, в прошлом месяце индикатор снизился по итогам третьего месяца подряд.

Стоимость товаров в декабре опустилась на 0,4% (снижение также третий месяц подряд). В первую очередь это было обусловлено падением цен на дизтопливо на 12,4%. Между тем бензин подорожал на 2,1%.

Индекс PPI в декабре относительно того же месяца 2022 года увеличился на 1% после повышения на 0,8% в предыдущий месяц. Консенсус-прогноз предполагал подъем на 1,3%.

Менее волатильный индикатор, не учитывающий стоимости продуктов питания и энергоносителей, (индекс Core PPI) повысился на 1,8% в годовом выражении и не изменился за месяц. Для сравнения, в ноябре первый показатель вырос на 2%, второй – также не изменился.