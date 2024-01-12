Израиль отправит лекарства захваченным заложникам в секторе Газа

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Израиль в ближайшие дни передаст в сектор Газа медикаменты для заложников, которых группировка ХАМАС захватила во время нападения в октябре 2023 года. Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на офис израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Нетаньяху поручил директору "Моссада" Давиду Барнеа сотрудничать с представителями Катара, чтобы проследить за тем, что медикаменты доставят.

В четверг издание The New York Times сообщало, что Катар проводит переговоры на высоком уровне с ХАМАС для доставки рецептурных препаратов заложникам в секторе Газа, а также переговоры с Израилем о доставке медикаментов жителям анклава.

Отмечается, что на данный момент в секторе Газа находятся более 120 израильских заложников.

7 октября группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал военную операцию против ХАМАС в секторе Газа.