В Минздраве сектора Газа заявили о гибели 135 палестинцев за сутки

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Еще 135 палестинцев за последние 24 часа стали жертвами боев в секторе Газа, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на данные Минздрава анклава.

По тем же данным, ранения получили 312 палестинцев.

Общее число погибших с 7 октября, по информации палестинской стороны, выросло до 23 843, а общее число раненых достигло 60 317.

При этом в статистике Минздрава Газы не делается различия между гражданским населением и членами палестинских вооруженных группировок.

Палестинские СМИ также сообщили об авиаударах Израиля по городам Газа, Дейр-эль-Балах и Рафах. Поступали сообщения о боях в городе Бейт-Лахия на севере анклава.

Тем временем, в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили о поражении в центральной части Газы двух готовых к ведению огня ракетных установок группировки ХАМАС. Также в ЦАХАЛ заявили, что их подразделения продолжили уничтожение живой силы ХАМАС и туннелей в городе Хан-Юнис на юге сектора. На севере анклава военные ликвидировали позиции по запуску реактивных снарядов на северо-западе Бейт-Лахии.

Кроме того, в ЦАХАЛ заявили об ударах по трем вражеским группам на юге Ливана, готовившим атаки на севере Израиля. В этих ударах задействовали вертолет, артиллерию и спецназ.

Боевые действия в Газе продолжаются 99-й день. По информации Всемирной организации здравоохранения, к данному моменту в секторе частично функционирует лишь 15 из 36 больниц.

В то же время в ВОЗ накануне сообщили, что больница "Аш-Шифа" в центральной Газе, не функционировавшая с ноября, начала частично возвращаться в рабочий режим.

В Управлении ООН по координации гуманитарных вопросов отмечали, что лишь 21% продовольствия, воды, медикаментов и других гуманитарных грузов, предназначенных для населения севера Газы, смогли успешно доставить по назначению.