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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Боррель после визита на Ближний Восток призвал ЕС сплотиться ради мира в регионе

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, посетивший в начале года Ливан и Саудовскую Аравию, выразил сожаление, что трагическое положение палестинцев сектора Газа не вполне осознано европейцами.

"ЕС должен стать более сплоченным и активным, помогая разрешить конфликт между израильтянами и палестинцами в тесной координации с нашими региональными партнерами", - написал высокий представитель ЕС по иностранным делам в статье, опубликованной в его блоге в субботу.

"Абсолютно трагическая ситуация, в которой находится гражданское население Газы, к сожалению, не всегда достаточно известна в Европе, не в последнюю очередь потому, что западные журналисты не имеют доступа в анклав, а многие палестинские журналисты погибли после 7 октября (дня нападения ХАМАС на Израиль - ИФ)", - говорится в публикации.

По словам Борреля, несмотря на недавние усилия по увеличению потока помощи палестинцам, она остается крайне недостаточной, и это, по его мнению, доказывает необходимость длительной приостановки боевых действий, без которой невозможно улучшить положение гражданского населения.

Глава европейской дипломатии указал на то, что "ЕС и международное сообщество решительно выступают против любого насильственного перемещения населения Газы за пределы анклава". Однако, констатирует он, подавляющее большинство людей уже были "насильственно выселены из разрушенных домов и теперь выживают посреди руин".

"Если мы не хотим, чтобы они голодали или умирали под бомбами, необходимо остановить военные действия с целью иметь возможность распределить столь необходимую гуманитарную помощь и организовать освобождение заложников. В противном случае у населения анклава не будет другого выхода, кроме как попытаться выбраться из западни, в которую превратилась Газа. И, вероятно, именно этого добиваются некоторые члены израильского правительства, когда говорят об избавлении от палестинцев из Газы", - подчеркнул главный дипломат ЕС.

Боррель считает, что для Евросоюза "пришло время объединиться и стать более активным в помощи разрешению израильско-палестинского конфликта и установлению мира в регионе". Необходимость срочного прекращения боевых действий и освобождения заложников, пояснил он, тем более важна, что усиление напряженности на ливанской границе, а также нападения, осуществляемые в Красном море йеменскими повстанцами-хуситами, усугубляют риски распространения конфликта на весь регион.

Глава европейской дипломатии посетовал, что с 7 октября в Евросоюзе существуют разные взгляды на то, как реагировать на конфликт в секторе Газа, и отсутствие консенсуса, полагает он, ослабило роль ЕС в регионе и лишило его возможности влиять на события.

"Пришло время нам объединиться, взять на себя ответственность за прекращение боевых действий в Газе и работать с нашими партнерами над активным продвижением реализации решения о создании двух государств. Устойчивый мир не вернется в Израиль, Палестину и регион, если мы не добьемся быстрого прогресса на этом пути", - заявил Боррель.

Он сообщил, что пригласил министров иностранных дел Саудовской Аравии, Египта и Иордании, а также генерального секретаря Лиги арабских государств принять участие в следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам 22 января. "Я также направил приглашение министрам иностранных дел Израиля и Палестины. Я надеюсь, что это приведет к плодотворному обмену мнениями между европейцами и основными региональными игроками и будет способствовать укреплению мирных усилий", - написал высокий представитель ЕС.

ЕС Жозеп Боррель Ближний Восток сектор Газа Израиль
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