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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:46

Боррель допускает обострение обстановки в Южно-Китайском море

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о налаживании Евросоюзом партнерских отношений со странами Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) с целью сотрудничества в области безопасности, особенно ввиду напряженности в Южно-Китайском море.

"Я планирую и надеюсь, что смогу поехать в этот регион, чтобы подписать соглашения о партнерстве в области безопасности с некоторыми из этих стран. (...) Мы хорошо понимаем, что Южно-Китайское море будет одной из горячих точек мира", - сказал Боррель, отвечая в пятницу на вопросы на пресс-конференции в Брюсселе после министерского форума ЕС-АТР.

"Фактически сегодня в мире существуют три горячие точки: Черное море, Красное море и Южно-Китайское море. Мы уделяем особое внимание Черному и Красному морям, потому что они ближе, но мы прекрасно осознаем бурную ситуацию в Южно-Китайском море и считаем его одним из центров внимания нашей политики безопасности", - продолжил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Боррель заявил, что Евросоюз хочет "присутствовать в этих водах". "Конечно, у нас (ЕС как организации - ИФ) нет флота, который можно было бы развернуть, но у нас есть скоординированное морское присутствие (Coordinated Maritime Presence). И вместе со всеми субъектами региона мы работаем над вопросами безопасности", - объяснил глава европейской дипломатии.

Евросоюз Жозеп Боррель Южно-Китайское море
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