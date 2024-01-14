Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Глава МИД Франции продолжит обсуждение украинской темы в Берлине и Варшаве

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новый министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне, совершивший в субботу визит в Киев, посетит в воскресенье Берлин, а в понедельник - Варшаву, передает BFMTV.

По сообщению канала, ссылающегося на источник в окружении главы МИД, Сежурне "выслушал украинские потребности" и намерен их обсудить со своими коллегами перед Европейским советом 1 февраля.

Его цель - "продвинуть украинское досье в европейских инстанциях".

По данным телеканала France 24, в Киеве Сежурне обсудил с президентом Владимиром Зеленским вопросы, связанные с Евросоветом 1 февраля и "ведущей ролью Франции, чтобы этот саммит вновь ознаменовался единой европейской поддержкой Украины".

Руководитель французской дипломатии встретится в воскресенье с министром иностранных дел Германии Анналеной Бербок после чего вернется в Париж "для совещаний". Затем он отправится в Варшаву для встречи с главой МИД Польши Радославом Сикорским.

В Брюсселе 1 февраля состоится внеочередной Европейский совет, главным вопросом которого будет пересмотр бюджета ЕС на 2024-2027 годы с учетом включения в него макрофинансовой помощи Украине на 50 млрд евро.

МИД Франции Стефан Сежурне Украина Германия Польша
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Керри покинет администрацию США, будет помогать Байдену с подготовкой к выборам

Керри покинет администрацию США, будет помогать Байдену с подготовкой к выборам

Что произошло за день: суббота, 13 января

Правящая партия Тайваня теряет большинство в парламенте

МИД РФ призвал воздерживаться от провокационных действий по вопросу Тайваня

Лай Циндэ побеждает на выборах главы администрации Тайваня

Хоу Юи признал поражение на выборах главы администрации Тайваня

СМИ сообщили, что на выборах главы администрации Тайваня лидирует Лай Циндэ

СМИ сообщили, что на выборах главы администрации Тайваня лидирует Лай Циндэ

Что случилось этой ночью: суббота, 13 января

Министр обороны США остается в больнице, но руководит ведомством

Министр обороны США остается в больнице, но руководит ведомством

На Тайване начались выборы главы администрации и депутатов парламента

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });