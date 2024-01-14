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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:40

Новый глава МИД Франции пообещал продолжить поддержку Киева

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Новый глава МИД Франции Стефан Сежурне в ходе первого визита в Берлин в этой должности заявил, что Париж будет поддерживать Украину столько времени, сколько это потребуется, сообщают европейские СМИ.

"Мы полностью согласны с тем, что мы должны поддерживать так долго, как это будет нужно украинцам", - сказал Сежурне на совместной с немецкой коллегой Анналеной Бербок пресс-конференции.

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Он отметил необходимость "организовать на европейском уровне элементы скоординированных инициатив для защиты наших ценностей и наших интересов". При этом он не пояснил, о каких именно "инициативах" может идти речь.

Бербок со своей стороны также указала, что "нужно оставаться на стороне Украины столько, сколько это будет необходимо".

11 января Сежурне назначили министром иностранных дел Франции. Накануне он посетил Киев.

Украина Киев Стефан Сежурне Франция
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