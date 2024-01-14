Глава МИД КНДР посетит Россию
Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российское внешнеполитическое ведомство подтвердило информацию о визите в РФ главы МИД КНДР.
"15-17 января по приглашению Министра иностранных дел Российской Федерации С.В.Лаврова Министр иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Цой Сон Хи посетит Российскую Федерацию с официальным визитом", - информирует сайт МИД РФ.
О том, что Цой Сон Хи направляется в Россию с визитом, сообщил ранее в воскресенье китайский телеканал CGTN со ссылкой на ЦТАК.