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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 01:32

Представители Южной Кореи, США и Японии осудили запуск гиперзвуковой ракеты КНДР

В миреКНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкойЧитать подробнее

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон в ходе телефонных переговоров обсудил со спецпредставителем США по КНДР Чон Паком и главой департамента по делам Азии и Океании МИД Японии Хироюки Намадзу проведенный Пхеньяном в воскресенье запуск гиперзвуковой ракеты, сообщает МИД Южной Кореи.

Отмечается, что дипломаты осудили запуск как нарушение резолюций Совета безопасности ООН, которое угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

Указав на провокации Севера как на "коренные причины" нестабильности в регионе, три стороны подчеркнули, что сотрудничество Южной Кореи, США и Японии будет укрепляться.

Кроме того, собеседники договорились внимательно следить за визитом министра иностранных дел Северной Кореи Цой Сон Хи в Россию на этой неделе.

В воскресенье "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи сообщал, что Северная Корея выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря.

Согласно "Ренхап", это ракетное испытание - первое с 18 декабря, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

Тем временем ЦТАК сообщило, что правительственная делегация КНДР и глава МИД Цой Сон Хи 14 января отправилась из Пхеньяна с официальным визитом в РФ.

МИД Японии КНДР Пхеньян США
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