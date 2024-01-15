Жертвами оползней в Колумбии стали 37 человек

Сотрудники службы экстренной помощи на месте оползня на северо-западе Колумбии Фото: Anadolu/Getty Images

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - В результате оползней в северо-западном районе Колумбии Чоко погибли по меньшей мере 37 человек, сообщили CNN представители прокуратуры.

Оползни обрушились на дорогу между городами Кибдо и Медельин в пятницу, 12 января, после того, как этот район пережил 24-часовой проливной дождь.

Для ликвидации последствий и помощи пострадавшим были мобилизованы Национальное подразделение Колумбии по управлению рисками стихийных бедствий, Гражданская оборона Колумбии, Национальная армия, Министерство здравоохранения и социальной защиты и полицейское управление Чоко.

Колумбия и раньше страдала от смертоносных оползней. В 2017 году сотни людей погибли в отдаленном южном районе страны после того, как проливные дожди обрушили поток грязи на город Мокоа.