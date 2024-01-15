Что случилось этой ночью: понедельник, 15 января

В РФ введена маркировка пива и алкоголя в алюминиевых банках, КНДР испытала баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой, истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В России введена обязательная маркировка пива и слабоалкогольных напитков в алюминиевых банках и других типах упаковки. Также с 15 января 2024 года по 28 февраля 2025 года в РФ пройдет эксперимент по маркировке отдельных видов косметики и бытовой химии.

- КНДР испытала твердотопливную баллистическую ракету с гиперзвуковой боеголовкой. Запуск прошел успешно. Представители Южной Кореи, США и Японии осудили запуск, заявив, что он нарушает резолюции Совбеза ООН, угрожает миру и стабильности на Корейском полуострове и в регионе.

- Истребитель США сбил противокорабельную крылатую ракету, выпущенную по эсминцу ВМС США из района Йемена, контролируемого хуситами. Ракета была сбита в районе побережья Ходейды. Данных о раненых и разрушениях нет.

- В результате оползней в северо-западном районе Колумбии Чоко погибли по меньшей мере 37 человек, сообщили CNN представители прокуратуры. Оползни обрушились на дорогу между городами Кибдо и Медельин после того, как этот район пережил 24-часовой проливной дождь.

- В Айове 15 января пройдут первые собрания партийных активистов (кокусы) Республиканской партии. Они дадут формальный старт процессу определения кандидата в президенты США от республиканцев. За выдвижение поборются экс-президент Дональд Трамп, бывший постпред США при ООН Ники Хейли, губернатор Флориды Рой Десантис и предприниматель Вивек Рамасвами.

- Футболисты "Реала" со счетом 4:1 одолели "Барселону" в финальном матче розыгрыша Кубка Испании.