В Финляндии планируют ограничить сделки с недвижимостью для россиян

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Министр обороны Финляндии Антти Хяккянен (Antti Hakkanen) заявил, что намерен ограничить сделки недвижимостью в республике для россиян и прочих лиц не из стран ЕС.

"Финляндия намерена ужесточить условия выдачи разрешений на сделки с недвижимостью для лиц и компаний извне пределов Евросоюза и Европейской экономической зоны в целом. Идет поиск юридического обоснования этого решения, которое будет приниматься уже весной", - сказал он изданию Uutissuomalainen.

По словам Хяккянена, ограничения будут означать, например, что в будущем будет более строго контролироваться сдача недвижимости в аренду и будет исследована предыстория уже проданных объектов.

Издание отмечет, что на минувшей неделе министерство обороны приняло три отрицательных решения по сделкам с недвижимостью, в случае которых покупатель был не из стран ЕС или ЕЭЗ.