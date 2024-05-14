В Финляндии хотят отчуждать квартиры россиян с долгами за ЖКУ

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Правительство Финляндии готовит изменения в законодательство, упрощающие процедуру отчуждения жилья у россиян, которые не могут оплатить коммунальные платежи. Об этом сообщает Yle.

По данным Ассоциации недвижимости, в Юго-Восточной и Восточной Финляндии около 1000 жилищных кооперативов столкнулись с проблемами из-за долгов российских акционеров. Правительство готовит законодательную реформу, чтобы решить эту проблему.

Проживающие в России акционеры жилищных кооперативов лишились технической возомности вносить ежемесячные коммунальные платежи после того, как связь между финскими и российскими банками была прервана из-за санкций.

Сейчас по закону жилищные кооперативы могут принять решение изъять квартиру и сдать ее в аренду в определенных ситуациях без согласия на то владельца. Однако в ситуации с российскими владельцами это невозможно, так как должнику требуется выдать предупреждение об отчуждении в сопровождении всех необходимых доказательств.

В обычной ситуации жилищный кооператив связывается с финским судебным приставом, который отправляет документы по почте или курьерской службой в компетентный орган Российской Федерации. Тот, в свою очередь, связывается с владельцем квартиры в России.

Почтовая и курьерская связь из Финляндии в Россию сейчас не работает, поэтому документы не могут быть доставлены.

Согласно отчету рабочей группы, занимавшейся подготовкой дела в Министерстве юстиции, в будущем для использования недвижимости жилищными кооперативами будет достаточно опубликовать предупреждение или решение об изъятии в Официальном вестнике, издаваемом канцелярией Госсовета. Кроме того, уведомление будет направлено кондоминиуму, которого касается вопрос.

"Мы будем действовать так лишь в том случае, если другим способом уведомить акционера невозможно. Это исключительная мера. Мы приложим все усилия для того, чтобы проинформировать акционеров", - заявил юрисконсульт Минюста Маркус Тервонен.

Ожидается, что предложение правительства о реформе закона будет представлено в парламенте уже на этой неделе.