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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Ким Чен Ын призвал закрепить в конституции, что Южная Корея - "главный враг" КНДР

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидер КНДР Ким Чен Ын призвал внести изменения в конституцию страны, обозначив Южную Корею "враждебной страной номер один", а также закрепить задачу "полной оккупации" Юга в случае войны, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В случае войны на Корейском полуострове, важно учитывать вопрос полной оккупации, подавления, изменения Республики Корея и включения ее в состав республики (КНДР - ИФ)", - заявил Ким Чен Ын.

Он отметил, что Южная Корея должна рассматриваться в конституции КНДР как "враждебная страна N1 и неизменный главный враг".

Как уточняет "Голос Кореи", в понедельник в Пхеньяне прошла 10 сессия Верховного народного собрания КНДР четырнадцатого созыва, где Ким Чен Ын выступил с программной политической речью "Об очередных задачах в деле процветания и развития Республики и улучшения благосостояния народа".

Кроме того, согласно сообщению ЦТАК, КНДР на состоявшейся сессии было принято решение упразднить ведомства, отвечающие за межкорейские дела.

КНДР Ким Чен Ын Корея Пхеньян
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