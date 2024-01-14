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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:32

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северокорейские военные выпустили баллистическую ракету в сторону Японского моря
Архивное фото
Фото: Kim Jae-Hwan/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Северная Корея в воскресенье выпустила баллистическую ракету в сторону Японского моря, информирует "Ренхап" со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов вооруженных сил Южной Кореи.

Никаких деталей относительно этой ракеты южнокорейские военные не привели, пока они сообщили, что лишь зафиксировали пуск.

О пуске также сообщило и министерство обороны Японии, однако и там никаких деталей не привели.

"Ренхап" отмечает, что это ракетное испытание - первое с 18 декабря, когда Пхеньян испытал твердотопливную межконтинентальную ракету "Хвасон-18", разработанную для возможности достижения континентальной части США.

Корея Пхеньян США Японское море Северная Корея КНДР
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