Предприниматель Рамасвами завершает свою президентскую кампанию

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Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Предприниматель, кандидат в президенты США от Республиканской партии Вивек Рамасвами объявил, что выбывает из президентской гонки в 2024 году, сообщают американские СМИ.

"С этого момента мы собираемся приостановить эту президентскую кампанию", - заявил Рамасвами своим сторонникам в Айове в понедельник вечером.

Заявление предпринимателя прозвучало после неудачного выступления на кокусах кандидатов в президенты США от Республиканской партии в Айове.

Предприниматель сообщил, что после приостановки своей предвыборной кампании он поддерживает кандидатуру бывшего президента Дональда Трампа.

"Ранее сегодня вечером я позвонил Дональду Трампу, чтобы сказать ему, что я поздравляю его с победой. Я полностью поддержу его кандидатуру на пост президента", - сказал он.

Согласно предварительным результатам голосования в Айове после подсчета 93% голосов, лидирует экс-президент США Дональд Трамп, на втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис, на третьем - бывший постпред США при ООН Никки Хейли. Рамасвами занимает лишь четвертое место.