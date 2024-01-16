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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 19:00

Трамп лидирует на кокусах республиканцев в Айове

Трамп лидирует на кокусах республиканцев в Айове
Фото: Alex Wong/Getty Images

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - На проходящих в настоящее время кокусах (собираниях избирателей с голосованием) кандидатов от Республиканской партии в президенты США в штате Айова лидирует бывший глава государства Дональд Трамп, сообщают американские СМИ.

По данным CNN, на 05:00 по Москве, он уже набрал более 55 % голосов избирателей. За него проголосовали 1 тыс. 678 человек.

За ним с 19,7% голосов следуют бывший постпред США при ООН Никки Хейли, с 18,5% - губернатор Флориды Рон Десантис, с 7% - предприниматель Вивек Рамасвами и с 0,1% - бывший губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон.

Айова - первый штат, где проходят предвыборные кокусы и праймериз, CNN называет их "тестом" на готовность кандидатов в президенты от Республиканской парии к дальнейшей предвыборной гонке.

Победа Трампа в Айове была предсказуемой, сообщают СМИ. Накануне агентство Associated Press (AP) писало: "В Айове, похоже, пойдет борьба за второе место, учитывая доминирование Трампа. Реальный вопрос заключается в том, сможет ли кто-либо из двух республиканцев (...) в долгосрочной перспективе превратить эту гонку в гонку двух человек", - отметило АР.

Дональд Трамп США Рон Десантис
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