Военные Израиля за сутки обнаружили в секторе Газа около 100 ракетных установок

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) за прошедшие 24 часа обнаружила в секторе Газа около 100 ракетных установок и ликвидировала несколько десятков хамасовцев, сообщается во вторник в телеграм-канале ЦАХАЛа.

"Во время операции ЦАХАЛа в районе города Бейт-Лахия военные обнаружили около 100 ракетных установок и 60 готовых к запуску ракет", - говорится в сообщении. В процессе обнаружения они ликвидировали несколько десятков боевиков ХАМАС.

Также во время совместной операции наземных войск ЦАХАЛа и ВВС на севере анклава были нанесены авиаудары по девяти хамасовцам.

Кроме того, авиаудары были нанесены по членам ХАМАС в районе города Хан-Юнис. Также вертолет атаковал "наблюдательное устройство, которое представляло угрозу нашим военным", сообщили в ЦАХАЛ.

7 октября 2023 года группировка ХАМАС совершила нападение на Израиль. В ответ Израиль начал операцию против ХАМАС.