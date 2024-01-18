ЦАХАЛ заявил о шести десятках убитых хамасовцев в секторе Газа за сутки

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - В ходе операции Армии обороны Израиля в секторе Газа за сутки были убиты примерно 60 боевиков группировки ХАМАС, сообщает телеграм-канал ЦАХАЛа.

В том числе около сорока предполагаемых террористов были убиты в ходе наземных действий военных в Хан-Юнисе на юге сектора. Также там в результате рейда, совершенного по наводке разведки, в доме одного из хамасовцев нашли гранаты, автоматы АК-47, военное оборудование и "технологические активы". Еще четверо боевиков были убиты выстрелом из танка при попытке его атаковать.

На севере сектора Газа были убиты два боевика, которые, по данным военных, собирались напасть на израильтян из засады. Также была совершена серия воздушных ударов по целям террористов, следует из пресс-релиза.

В другом месте военные обнаружили боевиков, которые начиняли взрывчаткой транспортное средство, после чего зашли в здание, принадлежащее группировке "Исламский джихад". Когда один из них покинул здание, по нему был нанесен воздушный удар, а по транспортному средству была открыта стрельба, пока оно не взорвалось.