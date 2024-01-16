Политолог Морозов арестован в Эстонии по подозрению в шпионаже

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Харьюский уездный суд Эстонии арестовал на два месяца бывшего профессора Тартуского университета, гражданина РФ Вячеслава Морозова, задержанного 3 января по подозрению в разведывательной деятельности против Эстонии в пользу России, сообщила государственный прокурор Трийна Олев.

Детали расследования на данный момент не раскрываются.

Уголовным расследованием руководит государственная прокуратура. Ведет расследование Департамент полиции безопасности.

Как отмечает гендиректор Полиции безопасности (КаПо) Марго Палоссон, интерес разведслужб России к Эстонии остается высоким. "Нынешний случай является дополнением к более чем десятку предыдущих и иллюстрирует стремление российских спецслужб проникнуть в различные сферы жизни Эстонии, в том числе в научно-исследовательский сектор", - сказал Палоссон, слова которого приводятся в пресс-релизе КаПо.

Как сообщил портал ERR, Тартуский университет объявил о прекращении трудовых отношений с Морозовым, который работал профессором политологии Института Шютте этого университета.

По данным Эстонской научной информационной системы ETIS, Вячеслав Морозов до 2010 года работал в Санкт-Петербургском государственном университете, а после этого был связан с Тартуским университетом. В 2016-2023 годах он занимал в Тарту должность профессора исследований Европейского союза и России, а с 1 сентября 2023 года по 11 января 2024 года - должность профессора международной политической теории.