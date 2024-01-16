Что произошло за день: вторник, 16 января

Последствия атаки дронов в Воронеже, коммунальная авария в Нижнем Новгороде, новый тренер "Ромы"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Воронеже 35 квартир в трех домах были повреждены из-за атаки дронов. Кроме того, повреждены окна еще в четырех домах, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. Утром во вторник в городе ввели режим ЧС. Ранее сообщалось, что при попадании в одну из квартир фрагментов дрона пострадал ребенок.

- В Нижнем Новгороде 12 человек пострадали при прорыве теплосети, все они получили ожоги кипятком. Авария устранена, десятерых пострадавших уже отпустили домой, сообщил вечером губернатор региона Глеб Никитин.

- Дмитрий Песков не стал комментировать сообщения о том, что Эльвира Набиуллина перенесла операцию, и пожелал ей здоровья.

- С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит 630,4 тысячи рублей на первого ребенка и 833 тысячи рублей - на второго ребенка.

- Политолог Вячеслав Морозов арестован в Эстонии по подозрению в шпионаже. Детали расследования на данный момент не раскрываются. Морозов - бывший профессор Тартуского университета, гражданин РФ.

- Из предвыборной гонки в США выбыли республиканцы Вивек Рамасвами и Аса Хатчинсон.

- Жозе Моуринью покинул пост главного тренера "Ромы". Экс-футболист "Ромы" Даниэле Де Росси стал главным тренером итальянского футбольного клуба.