Генсек НАТО рассматривает поддержку Украины как инвестицию в безопасность Запада

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал продолжать поддерживать Украину, пояснив, что считает это не благотворительностью, а инвестицией в безопасность стран Запада.

"Мы должны поддерживать Украину, и я уверен, что союзники по НАТО продолжат предоставлять поддержку, потому что поддержка Украины - это не благотворительность, это инвестиция в нашу собственную безопасность", - сказал Столтенберг, выступая во вторник на форуме в Давосе.

При этом он добавил, что не собирается пытаться предсказать, в каком направлении будет развиваться конфликт.

"Я очень осторожен в предсказаниях того, как могут развиваться войны. По своей природе войны непредсказуемы", - сказал Столтенберг.

Он также отметил, что Украина "хочет быть частью Запада, Евросоюза, НАТО, и она ближе к этому, чем когда-либо".

Ранее во вторник председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС должен продолжать оказывать помощь Украине.

"Украинцам нужно предсказуемое финансирование. Они также нуждаются в устойчивых поставках вооружений", - сказала фон дер Ляйен.